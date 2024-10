OM : Coup de théâtre, une folie se prépare avec Pogba ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Adrien Rabiot, un autre international français pourrait débarquer à l'OM. A l'heure actuelle, il n'existe, evidemment, aucune discussion, mais Paul Pogba pourrait vite se retrouver sur le marché selon Patrice Evra. Proche du milieu de terrain, il a annoncé que son aventure avec la Juventus touchait à sa fin.

La carrière de Paul Pogba n’est pas terminée. Le joueur de 31 ans a reçu une bonne nouvelle ce vendredi. Le TAS a réduit sa suspension à 18 mois. Son retour pourrait avoir lieu au début de l’année 2025, mais pas à la Juventus selon son ami Patrice Evra, nouveau consultant de l’émission Rothen S’Enflamme.

Mercato : Un «excellent joueur» signe à l’OM, c’est la panique pour Wahi ! https://t.co/Yzc9abqLk8 pic.twitter.com/etHxf5jWeY — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Pogba va quitter la Juve ?

« Franchement Paul, c'est vraiment un petit frère, quelqu'un que j'adore. Je suis plutôt soulagé, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il m'en avait déjà parlé. C'était trop sévère, donc à l'arrivée, il va retrouver les terrains et s'entraîner, parce que malgré tout, il n'avait même pas le droit de s'entraîner avec la Juventus. Ils l'ont complètement mis à la cave. Il en a souffert. On a passé beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui, je suis très content pour lui. À 99%, je ne pense pas que Motta voudra de Paul. Il n’a pas joué depuis un an, il a eu des blessures. Tu remets un poids à la Juve. Je pense qu’il faut tourner la page. Même si Paul aime le club, il faut souffler » a confié l’ancien international français sur RMC.

L'OM en embuscade ?

En cas de départ de la Juventus dans les prochains jours, Evra le verrait bien à l’OM. « Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il appelle car les portes sont ouvertes. Il a joué avec lui » a lâché l’ancien joueur de Manchester United ce vendredi. Après Adrien Rabiot, le club marseillais va-t-il sauter sur l’occasion ? Affaire à suivre...