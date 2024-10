Un proche de Pogba se lâche après la bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annonce surprise sur le dossier Paul Pogba. Selon des proches du joueur, le champion du monde 2018 a vu sa suspension réduite de quatre ans à 18 mois. Autrement dit, le milieu de terrain de 31 ans pourrait revenir à la compétition dès mars prochain. Son ami Patrice Evra a appris la nouvelle en direct et a réagi au micro de RMC.

Bonne nouvelle pour Paul Pogba. Le champion du monde 2018 pourrait retrouver le chemin des pelouses dès 2025. Suspendu quatre ans pour dopage après avoir été contrôlé positif à la testostérone en août 2023, le milieu de terrain de la Juventus a vu sa sanction réduite à 18 mois par le TAS. Une information dévoilée par The Daily Mail et confirmée par des sources proches du joueur. Pogba pourrait reprendre l’entraînement dès le mois de janvier, et retrouver la compétition en mars.

« Justice est faite »

Nouveau consultant sur RMC, Patrice Evra a réagi à la nouvelle de Paul Pogba. « Je ne suis pas surpris du tout, parce que j'étais avec Paul il n'y a même pas trois semaines, et il était très confiant. Je pense que c'est déjà très sévère. Il y a des joueurs qui ont même pris de la cocaïne etc, et qui ont pris des 18 mois (de suspension). Je trouve qu'ils voulaient donner un exemple, mais aujourd'hui, justice est faite » a confié l’ancien international tricolore.

Pogba a souffert ces derniers mois

Pour Evra, cette décision va mettre fin au calvaire de Pogba. « Franchement Paul, c'est vraiment un petit frère, quelqu'un que j'adore. Je suis plutôt soulagé, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il m'en avait déjà parlé. C'était trop sévère, donc à l'arrivée, il va retrouver les terrains et s'entraîner, parce que malgré tout, il n'avait même pas le droit de s'entraîner avec la Juventus. Ils l'ont complètement mis à la cave. Il en a souffert. On a passé beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui, je suis très content pour lui » a-t-il déclaré lors de l’émission Rothen S’Enflamme.