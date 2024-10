OM : Après Rabiot, les «meilleurs joueurs» du PSG sont attendus à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG et toujours libre de tout contrat après le mercato estival, Adrien Rabiot a pris la direction de l’Olympique de Marseille le mois dernier. Pour la première fois, l’international français devrait découvrir le Vélodrome ce vendredi soir sous le maillot phocéen avec un bel accueil attendu. C’est en tout cas ce qu’imagine l’emblématique supporter « Titi », prêt à accueillir d’autres Parisiens.

Adrien Rabiot connaît le Vélodrome. Avec le PSG, le milieu de terrain a disputé plusieurs rencontres dans l’antre phocéenne, mais pour la première fois de sa carrière, l’international français devrait fouler la pelouse marseillaise sous le maillot de l’OM ce vendredi soir à l’occasion de la réception du SCO d’Angers. Libre depuis son départ de la Juventus au terme du dernier exercice, Adrien Rabiot s’est engagé pour deux saisons avec l’Olympique de Marseille, et ce malgré son passé parisien.

« De toutes les recrues estivales, c’est le joueur qui m’a semblé le plus heureux d’être à Marseille ! »

Une semaine après ses débuts à Strasbourg, Adrien Rabiot devrait connaître sa première au Vélodrome contre Angers, avec très probablement une belle ovation à son apparition. « Il aura un bel accueil ce vendredi soir, imagine l’emblématique supporter « Titi » qui avait accueilli l’international tricolore dès son arrivée à l’aéroport, comme il en a l’habitue avec les recrues du club, interrogé par Le Parisien. De toutes les recrues estivales, c’est le joueur qui m’a semblé le plus heureux d’être à Marseille ! »

« Si on peut prendre tous les meilleurs joueurs parisiens, je signe »

« Titi » a déjà oublié le passage d’Adrien Rabiot au PSG et se dit même prêt à accueillir d’autres joueurs du club rival prêts à goûter à l’ambiance marseillaise : « Si on peut prendre tous les meilleurs joueurs parisiens, je signe. Ça ne me dérange pas qu’il ait joué au PSG, et finalement, tout le monde est content qu’il soit là. Du moment qu’il mouille le maillot, les supporters sont heureux. À l’arrivée, on a peut-être le meilleur milieu de Ligue 1 avec Pierre-Emile Höjbjerg. »