Mbappé plombé par Pogba ? Riolo vide son sac

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur le banc au début du match face à la Belgique lundi soir, Kylian Mbappé a fait son entrée alors qu'il restait un peu moins de 30 minutes à jouer. L'attaquant français n'a pas fait des merveilles et a perdu son duel face au gardien belge sur sa seule occasion franche. Interrogé sur Kylian Mbappé, Daniel Riolo a fait un constat très inquiétant.

Auteur d'un début de saison poussif au Real Madrid, Kylian Mbappé n'arrivait pas dans la forme de sa vie lors de ce rassemblement avec l'Equipe de France. Ses prestations ne rassurent pas et le temps commence à être long pour ce joueur qui a si souvent su se montrer efficace. Parti du PSG cet été, il traverse une période difficile. Mais pour Daniel Riolo, celle-ci dure depuis longtemps déjà.

Tragédie avec Mbappé, le Real Madrid dénonce un mensonge https://t.co/qzY7zgTzSu pic.twitter.com/gIwS8ywx3A — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Mbappé a disparu après la Coupe du monde ?

Très en vue lors de la Coupe du monde 2022 évidemment, Kylian Mbappé n'a que 25 ans, et il a devant lui encore beaucoup d'années, comme on peut l'imaginer. Mais Daniel Riolo tire la sonnette d'alarme pour un joueur disparu depuis 2022 selon lui. « Le dernier bon match de Mbappé en dehors des buts qu’il a mis et des moments où il a été important avec le PSG, ce qui ne veut pas dire qu’il a été bon, remonte au Mondial 2022. Post Mondial 2022, il a disparu pour moi. (…). A cette période on se disait que l'on ne pouvait pas se passer de lui », estime l'éditorialiste sur RMC.

Le marabout de Pogba a frappé ?

Si Kylian Mbappé s'est tout de même montré efficace à de nombreuses reprises depuis cette fameuse compétition, Daniel Riolo n'est pas tendre avec lui. « Je vais finir par croire que le truc du marabout de Pogba, ça a fonctionné. Non, mais je plaisante, mais c’est fou que le niveau de ce joueur soit devenu à ce point médiocre. Les frappes sont plus bonnes, les passes sont pas bonnes, les mouvements sont pas bons… Qu’est ce qu'il s'est passé ? C’est à se demander si ça l’intéresse encore », a-t-il regretté.