Équipe de France : Il craque et pousse un énorme coup de gueule

Trois jours après la défaite face à l’Italie (1-3), la réaction de l’équipe de France était très attendue face à la Belgique. Après 20 premières minutes compliquées, les hommes de Didier Deschamps ont maîtrisé le reste de la rencontre, au grand dam de Kevin De Bruyne, qui n’a pas hésité à critiquer sévèrement ses coéquipiers.

L’équipe de France a remporté son duel face à la Belgique (2-0), lundi soir à Lyon. Avec une équipe new look, composée de joueurs comme Matteo Guendouzi, Manu Koné ou encore Randal Kolo Muani et amputée des stars Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les Bleus se sont finalement facilement imposés. Les buteurs du soir sont Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé.

«Certains joueurs n’ont pas effectué les bonnes choses»

Si cette rencontre a fait du bien à l’équipe de France, elle a fait beaucoup de mal à Kevin De Bruyne, le capitaine de la Belgique, qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « On restait à six derrière, il n’y avait pas de connexion. Même en deuxième mi-temps, quand on était mené, il n’y avait pas de transition. Mais ce n’est pas seulement la transition qui n’était pas bonne, mais aussi la façon dont nous avons joué. Certains joueurs n’ont pas effectué les bonnes choses. C’est de là que vient le problème. Point barre. Je ne peux vraiment dire cela devant votre micro. Je l’ai dit à l’équipe à la mi-temps. On doit faire mieux à tous les niveaux. »

«Si tu n’es pas assez bon pour le haut niveau, tu dois tout donner »

« Si tu n’es pas assez bon pour le haut niveau, tu dois tout donner. Mais je n’ai pas vu ça, fustige De Bruyne. Je peux accepter qu’on ne soit plus aussi bons qu’en 2018 (demi-finaliste de la Coupe du monde), et je suis le premier à le dire. Mais d’autres choses sont inacceptables. Je disais tout haut que ce que je pensais à Genk quand j’avais 18 ans, mais je ne le fais plus à 33 ans. »