Vente OM : L’Arabie Saoudite va débarquer, le PSG en grand danger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1 ? Alors que la chaîne DAZN peine à atteindre ses objectifs, l'état pourrait investir massivement pour sauver les meubles, et dans le même temps le football français. Selon Thibaud Vézirian, les Saoudiens devraient aussi prendre le contrôle de l'OM en lieu et place de Frank McCourt.

La mayonnaise ne prend pas avec DAZN. Selon le journaliste Abdellah Boulma, la chaîne ne rassemblerait qu’un peu plus de 100 000 abonnés sur l’ensemble de ses plateformes de diffusion. Très loin de ses objectifs. Les récentes promotions n’ont donc pas eu l’effet escompté et le diffuseur officiel de la Ligue 1 pourrait bien connaître un destin funeste, comme ce fût le cas de Mediapro et de sa chaîne Téléfoot. Un soutien financier ne serait pas de trop, et celui-ci pourrait venir de l’Arabie Saoudite.

Mercato : Un «excellent joueur» signe à l’OM, c’est la panique pour Wahi ! https://t.co/Yzc9abqLk8 pic.twitter.com/etHxf5jWeY — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

L'Arabie Saoudite va sauver le football français ?

Dans les colonnes d’Entrevue, Thibaud Vézirian est revenu sur ce rapprochement assez inattendu. « Abdellah Boulma rappelle que de l’argent frais en provenance de l’Arabie Saoudite pourrait aider DAZN à poursuivre son chemin. Une donnée qui confirme mes informations révélées dans le Dèj Foot en 2020 et 2021 au sujet du rapprochement très clair réalisé par DAZN avec l’Arabie Saoudite. Les hommes d’affaires saoudiens ne jetteront pas l’argent par les fenêtres. Ils financeront uniquement si la suite du projet est viable » a-t-il lâché.

Une annonce qui se fait attendre

Mais comme à son habitude lorsqu’il évoque l’Arabie Saoudite, Vézirian ne peut s’empêcher d’évoquer une possible vente de l’OM. Un dossier qui traîne en longueur, mais le journaliste espère encore une confrontation entre le club marseillais et le PSG dirigé par le Qatar. « La seule solution ? Ramener de nouvelles têtes d’affiche en Ligue 1 et mettre en place rapidement le renouveau de la rivalité PSG-OM. Raviver la flamme. Tout cela passe bien entendu par le dénouement annoncé (mais incertain en termes de dates) de l’officialisation de la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises mené par l’Arabie Saoudite. Encore eux » peut-on lire sur Entrevue.