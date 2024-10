Un joueur du PSG profite d’un terrible coup dur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Moins utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Lucas Beraldo ne figurait pas sur la liste de Dorival Junior pour les prochains matches de la Seleção. Mais le défenseur du PSG sera finalement présent dans le groupe brésilien après la grave blessure de Gleison Bremer avec la Juventus.

Tout est allé très vite pour Lucas Beraldo. Arrivé au PSG en janvier dernier, le défenseur de 20 ans a dû rapidement s’acclimater dans la capitale en enchaînant les matches sous les ordres de Luis Enrique. Le Brésilien qui n’avait jamais évolué en Europe est ainsi apparu à 24 reprises, apparaissant notamment en Ligue des champions face à la Real Sociedad, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Une nouvelle expérience qui lui a permis de faire ses débuts avec la Seleção.

« Je veux toujours faire plus pour pouvoir m’installer au sein de l'équipe nationale brésilienne »

En mars dernier, Lucas Beraldo effectuait ses débuts avec la sélection brésilienne, réalisant l'un de ses rêves quelques semaines seulement après sa signature au PSG avec deux titularisations face à l’Angleterre et l’Espagne. « Je pense que j'ai attendu ce moment toute ma vie, confiait-il peu après sur le site officiel du PSG. Pouvoir porter le maillot de l'équipe nationale brésilienne, c’est un rêve depuis que je suis tout petit. Je pense que tous les Brésiliens, comme moi, ont dit qu'ils rêvaient d'être footballeurs, qu'ils rêvaient de porter un jour le maillot de l'équipe nationale brésilienne et j'ai pu y parvenir rapidement. J’en suis très heureux et je veux toujours faire plus pour pouvoir m’installer au sein de l'équipe nationale brésilienne, et ne pas y être seulement par intermittence. J'espère honorer mon pays de la meilleure façon possible. »

Beraldo finalement convoqué

De nouveau aligné en juin face aux États-Unis, Lucas Beraldo n’a plus reporté le célèbre maillot jaune de la Seleção depuis malgré sa présence dans le groupe, notamment à la Copa America. Le sélectionneur Dorival Junior avait en revanche décidé de se passer de ses services pour les deux prochaines rencontres du Brésil comptant pour la phase de qualifications à la Coupe du Monde 2026 en raison de sa mauvaise passe au PSG, mais la grave blessure de Gleison Bremer l’oblige à revoir ses plans. Le défenseur de la Juve souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être absent environ six mois selon la presse italienne. Un malheur qui permet à Lucas Beraldo d’être convoqué pour affronter le Chili et le Pérou.