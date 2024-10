Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé veut le suivre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa première année au Real Madrid, Kylian Mbappé verrait les choses en grand. D’après la presse espagnole, l’ancienne star du PSG aurait fait savoir à son nouveau club qu’il comptait bien atteindre la barre des 50 buts, ce qui le rapprocherait alors des exploits de son idole Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca.

Arrivé à la fin de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé a profité de sa situation contractuelle pour entamer un nouveau défi à 25 ans : signer au Real Madrid. « C'est incroyable d'être ici. Enfant, je n'avais qu'un seul rêve : jouer au Real Madrid. Aujourd'hui mon rêve est exaucé. Je suis un garçon heureux », lançait le capitaine de l’équipe de France à sa présentation, annonçant la couleur pour la suite : « J'ai un autre rêve à présent, c'est d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur au monde ».

« Je vais marquer 50 buts »

Pour l’heure, Kylian Mbappé semble encore en pleine phase d’adaptation après dix apparitions sous le maillot merengue, alternant le bon et le moins bon. Une irrégularité dans le jeu qui ne l’empêche pas pour autant d’être décisif avec 7 buts et 1 offrande au compteur. Le capitaine des Bleus aspire à mieux et n’hésite pas à le faire savoir en interne, avec une grosse promesse faite au vestiaire et à la direction du club. « Je vais marquer 50 buts », aurait-il lâché en substance, d’après les révélations de l’émission El Chiringuito.

Mbappé ne l’a jamais fait

Un pari osé de la part de Kylian Mbappé, qui n’a jamais atteint la barre des 50 buts dans sa carrière en club jusqu’à maintenant. Son record est à 44 réalisations et date seulement de sa dernière saison au PSG, au cours de laquelle son temps de jeu avait pourtant diminué en raison de sa situation contractuelle. A l’exception de sa première année du côté du Parc des Princes (21 réalisations), Kylian Mbappé a toujours marqué au moins à 30 reprises avec le PSG, son plus bas au cours d’une saison particulière stoppée par le Covid-19.

Cristiano Ronaldo en a l’habitude… mais pas sa première saison

S’il parvient à atteindre son objectif de 50 buts, Kylian Mbappé marcherait sur les traces de Cristiano Ronaldo et ferait même mieux que le Portugais, auteur de 33 buts lors de sa première année au Real Madrid. Lors des saisons suivantes, le quintuple Ballon d’Or avait en revanche dépassé cette barre symbolique six années de suite, une performance stratosphérique qui sera difficile à égaler pour Kylian Mbappé, prêt toutefois à relever le défi à partir de cette année.

Les chiffres de Cristiano Ronaldo au Real Madrid :

2009/10 : 33 buts

2010/11 : 53 buts

2011/12 : 60 buts

2012/13 : 55 buts

2013/14 : 51 buts

2014/15 : 61 buts

2015/16 : 51 buts

2016/17 : 42 buts

2017/18 : 44 buts