Mbappé : «Fils de p***», le Real Madrid répond au coup de pression de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un nouvel extrait du documentaire de Movistar+ sur Luis Enrique a filtré ces dernières heures, et il fait parler. En effet, il s'agit d'une scène lors de laquelle l'entraîneur du PSG demande à Kylian Mbappé de plus défendre alors que le club de la capitale affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Une séquence forte sur laquelle s'est rapidement prononcé Carlo Ancelotti.

En Espagne, la chaîne de télévision Movistar+ a consacré un documentaire sur Luis Enrique, qui n'est pour le moment pas disponible en France. Cependant, quelques extraits sont diffusés, et le dernier ne manque pas de faire le buzz.

PSG : «Comme un fils de p*te»... Luis Enrique se lâche avec Kylian Mbappé ! https://t.co/01ZO8bqIwM pic.twitter.com/kO6YPvShWM — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

«Michael Jordan défendait comme un fils de p*te»

Avant le match retour contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique prend Kylian Mbappé à part afin de lui demander d'être plus présent sur le plan défensif, avec un discours tranchant : « J’ai entendu dire que tu aimais Michael Jordan, Michael Jordan défendait comme un fils de p*te. Toi, ce que tu dois donner c’est l’exemple à tes partenaires d’aller presser chaque joueur. Tu dois aller presser rapidement Cubarsi et revenir rapidement te replacer ».

«Je n’aime pas porter de jugement sur un autre entraîneur»

Et bien évidemment, cette séquence fait parler en Espagne, et notamment du côté du Real Madrid où évolue désormais Kylian Mbappé. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été invité à réagir : « Je n’aime pas porter de jugement sur un autre entraîneur. L’aspect défensif est toujours collectif et non individuel ».