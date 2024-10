PSG : «Comme un fils de p*te»... Luis Enrique se lâche avec Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa relation difficile avec les journalistes, Luis Enrique a ouvert les portes de son domicile et du vestiaire du PSG à Movistar pour une série documentaire, actuellement diffusée à la télévision espagnole. L’occasion de voir de plus près la relation de l’entraîneur avec ses joueurs et notamment Kylian Mbappé, qui n’a pas échappé aux remontrances.

Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Luis Enrique a été suivi par les caméras de la chaîne espagnole Movistar durant sa première saison dans la capitale pour un documentaire en trois épisodes. L’occasion d’en savoir plus sur l’entraîneur, notamment dans l’intimité du club. Un extrait publié sur les réseaux sociaux pour promouvoir le deuxième épisode de la série nous permet notamment d’observer un face à face entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, se faisant remonter les bretelles pour son travail défensif.

"He leído que te gustaba Michael Jordan".



"Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique 🗣️ Mbappé



📼 Lunes 7, '𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 3, 2024

« C’est ce que tu dois montrer comme leader ici »

« J’ai entendu dire que tu aimais Michael Jordan, Michael Jordan défendait comme un fils de p*te, lance l’entraîneur du PSG à son numéro 7 concernant sa prestation lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre la formation parisienne et le FC Barcelone en avril dernier. Toi, ce que tu dois donner c’est l’exemple à tes partenaires d’aller presser chaque joueur. Tu dois aller presser rapidement Cubarsi et revenir rapidement te replacer. Tu es un phénomène, un joueur top mondial, aucun doute. Mais tu dois montrer à la ligne défensive que toi aussi, tu vas courir. Si tu montres à Ousmane (Dembélé), à Barcola, à Gonçalo Ramos à Kolo Muani, que tu leur donnes l’exemple en allant presser, on sera une p*tain de machine et c’est ce que tu dois montrer comme leader ici ».

« Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé, mais il le traite comme n'importe quel autre »

Marc Guillén, le réalisateur du documentaire, était revenu sur la relation qu’entretenait entre Luis Enrique et ses joueurs. « Il traite les stars comme tout le monde. Luis Enrique a beaucoup de respect pour Mbappé, mais il le traite comme n'importe quel autre, confiait-il à Relevo. Et cela nous surprend à certains égards. Au fond, Luis Enrique n'était pas le Mbappé de son époque, mais il a été la grande star du Barça pendant quelques années. Bien sûr que vous pouvez, vous pouvez leur dire s'ils ne jouent pas bien et s'ils doivent faire une chose ou s'ils doivent faire une autre, mais Luis Enrique, et c'est clair dans le documentaire, il a une grande admiration pour Mbappé. Il l'aime et pense que c'est une personne excellente. Ils ont une bonne relation, mais quand ils doivent se dire des choses en face, ils les disent ». Cet échange entre les deux hommes le prouve.