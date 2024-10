Coup de théâtre pour Kylian Mbappé

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Real Madrid et Alavés le 24 septembre, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, le numéro 9 merengue était supposé manquer trois semaines de compétition environ. Finalement, Kylian Mbappé a fait son grand retour ce mercredi soir face au LOSC. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France pourrait être convoqué par Didier Deschamps ce jeudi.

Le 24 septembre dernier, le Real Madrid s'est imposé face à Alavés au Santiago Bernabeu (3-2). Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti a perdu Kylian Mbappé. En effet, le numéro 9 de la Maison-Blanche a demandé à sortir prématurément en raison d'une blessure à la cuisse.

Dembélé - Luis Enrique : Un nouvel accrochage révélé au PSG https://t.co/r5kB1tRXdV pic.twitter.com/46LsnnVHML — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Intertitre 2

Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, Kylian Mbappé était supposé manquer trois semaines de compétition. Mais heureusement pour le Real Madrid, sa nouvelle star a pu faire son grand retour plus tôt que prévu. En effet, Kylian Mbappé a pu entrer en jeu face au LOSC ce mercredi soir en Ligue des Champions. De bon augure pour l'équipe de France.

Intertitre 3

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé était assuré de ne pas figurer dans la liste de Didier Deschamps il y a tout juste une semaine. Désormais, la donne aurait totalement changé. A en croire le média français, le sélectionneur des Bleus va trancher en fonction des sensations de son capitaine. En effet, Didier Deschamps ne devrait pas convoquer Kylian Mbappé s'il ne se sent pas prêt à faire les deux déplacements de l'équipe de France, et ce, pour affronter Israël le 10 octobre puis la Belgique quatre jours plus tard. Au contraire, si le numéro 10 tricolore est apte, il figurera dans la liste de ce jeudi, à moins que le Real Madrid ne mette son veto pour la convocation de Kylian Mbappé.