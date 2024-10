PSG : «A deux doigts de se friter» avec Luis Enrique, il balance en direct

Axel Cornic

Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des Champions (2-0), les critiques sont nombreuses et elles visent surtout Luis Enrique, dont les choix n’ont pas vraiment été compris. Mais c’est bien le comportement du coach parisien qui fait parler en ce moment, avec certains de ses anciens coéquipiers qui ne semblent pas vraiment le porter dans leur cœur.

Un peu plus d’un an après son arrivée, Luis Enrique commence à faire grincer des dents. Les choix, mais surtout la récente sortie du coach du PSG envers une journaliste en marge de la défaite face à Arsenal, font énormément parler et les critiques ne manquent pas.

« T’as presque envie de lui foutre une tarte »

C’est le cas avec Emmanuel Petit, qui n’aime pas du tout l’attitude de l’entraineur du PSG. « Tu vois le dédain, le manque de respect. Je n’ai pas de l’empathie et pourtant, je l’ai défendu souvent. Mais là, il est indéfendable le gars. Sincèrement, il est indéfendable. T’as presque envie de lui foutre une tarte » a expliqué l’ancien milieu de terrain, qui a côtoyé Luis Enrique lorsqu’ils évoluaient ensemble au FC Barcelone.

« On s’est frité à un moment donné dans un vestiaire »

« J’en ai eu des réactions à chaud quand j’étais joueur ? J’en ai eu avec Luis Enrique quand on était au Barça parce qu’il avait le même comportement aussi » a révélé Emmanuel Petit au micro de RMC Sport, avouant en être presque venu aux mains avec Luis Enrique. « Il était sur son piédestal. A un moment donné, il va falloir qu’il redescende avec nous les humains. On était à deux doigts de se friter. Je sais que je ne suis pas facile, mais lui il est pire que moi. On a failli se battre ? Bien sûr. On s’est frité à un moment donné dans un vestiaire ».