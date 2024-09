Droits TV : Labrune a plombé l’OM

Jean de Teyssière

Cet été, l’un des feuilletons qui a animé le football français n’a pas été que le mercato mais également la question des droits TV. Le 1er août dernier, à deux semaines du début du championnat de France de Ligue 1, les droits de diffusion étaient officiellement achetés par DAZN, pour un montant loin de celui espéré (500M€, contre 1 milliard espéré en octobre 2023). Un coup dur pour le foot français, dont l’OM, selon Pablo Longoria.

Le foot français fonce-t-il droit à la catastrophe ? Le nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN, ne fait pas l’unanimité, surtout avec son abonnement très coûteux, même s’il a baissé depuis. Certains chiffres qui circulent font état de 100 000 à 150 000 abonnés, quand la plateforme souhaitait atteindre les 1,5 million. Surtout, le montant payé pour s’offrir les droits de diffusion a été largement inférieur à ce qui était prévu.

«La vente des droits TV a été un coup très dur pour l’OM»

Cette chute du prix des droits TV a forcément eu un impact sur les clubs de Ligue 1. Si l’OM a été très actif sur le mercato cet été, Pablo Longoria s’inquiète dans un entretien accordé à Relevo : « La vente des droits audiovisuels a été un coup très dur non seulement pour l'Olympique de Marseille, mais aussi pour l'ensemble de la Ligue 1. Quand on analyse ce qui s'est passé, on voit qu'en France une grande partie de l'argent est allée aux compétitions européennes, il y a eu une augmentation radicale de la Premier League, qui est en concurrence directe avec le championnat de France, donc c'est nous, les clubs français, qui payons pour les décisions prises ces dernières années. »

Longoria veut aider DAZN

« En même temps, avec l'arrivée de DAZN, nous devons concentrer tous les clubs pour que tout fonctionne afin d'améliorer le produit, d'avoir plus de visibilité et de comprendre le respect que nous devons avoir pour eux, qui sont arrivés à la dernière minute », poursuit le président de l’OM. En espérant qu’il n’y aura pas de nouveau Mediapro.