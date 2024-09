OM - Benatia : Un coup de gueule qui va coûter très cher ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la victoire face à l’OL dimanche soir (2-3), l’OM s’est estimé lésé par l’arbitrage de la rencontre et les décisions de Benoit Bastien. Ayant particulièrement cet arbitre dans le viseur, Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, a poussé un coup de gueule sur cette situation. De quoi lui valoir une convocation devant la commission de discipline de la LFP. Avec de possibles sanctions au bout pour Benatia ?

L’OM serait-il victime d'un complot lorsqu’il est arbitré par Benoit Bastien ? Après ce qui est arrivé face à l’OL, le club phocéen le pense plus que jamais. En tout cas Mehdi Benatia. En effet, agacé par l’arbitrage de l’Olympico, le conseiller sportif olympien n’avait pas hésité à hausser le ton. D’abord à la mi-temps, lâchant dans les couleurs du stade lyonnais : « Prenez pas les gens pour des cons ». Puis à la fin du temps quand Benatia s’est exprimé au micro de DAZN : « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde ».

La commission juridique de la LFP a été saisie

Des propos qui pourraient avoir des conséquences pour Mehdi Benatia. En effet, suite à la sortie du conseiller sportif de l’OM, Patrick Anton, président du Conseil national de l’éthique, avait décidé de saisir la commission juridique de la LFP : « Son attitude agressive est répréhensible et mérite d'être signifiée à la commission de discipline. Elle est très véhémente, mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu'il a pété un câble. Mais moi je considère qu'il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant. Il n'a pas à se comporter comme ça ».

Une sanction à venir pour Benatia ?

Et voilà que la commission juridique de la LFP a décidé de prendre les choses en main dans ce dossier Mehdi Benatia. Le conseiller sportif de l’OM va ainsi devoir s’expliquer, lui qui a été convoqué la semaine prochaine par la commission juridique de la LFP. La question est alors de savoir comment ça va se terminer pour Benatia. Sera-t-il sanctionné ? Si oui de quelle manière ? Ou ressortira sans être inquiété de son passage devant la commission juridique de la LFP ?

Alors, ce coup de gueule va-t-il coûter cher à Benatia ?