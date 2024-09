Mercato - OM : Coup de pression d'un homme politique !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Medhi Benatia a tenté d'envoyer Youcef Atal vers l'OM. Toutefois, le latéral droit algérien a finalement migré vers Al Sadd. Alors qu'il a subi une pression politique de la part de son ami Renaud Muselier, président de la Région PACA, Pablo Longoria aurait préféré tirer un trait sur Youcef Atal.

Selon les informations de L'Equipe, Medhi Benatia aurait voulu boucler la signature de Youcef Atal au début de l'été. Toutefois, le latéral droit algérien n'a pas signé à l'OM, et ce, pour plusieurs raisons.

OM : Benatia se fait recadrer en direct après son craquage https://t.co/0kxJ0ruMsI pic.twitter.com/mDOtcfZZFg — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Muselier a mis la pression à l'OM pour Atal

A en croire L'Equipe, Pablo Longoria a fermé le dossier Youcef Atal parce qu'il a reçu une pression politique de son ami Renaud Muselier, président de la région PACA, et parce qu'il n'a pas réussi à boucler le départ de Pol Lirola.

«Ils ne feront pas ce type d’erreur»

Pour rappel, Renaud Muselier avait interpellé Pablo Longoria sur X concernant le potentiel recrutement de Youcef Atal. « Ma confiance dans l’actionnaire et dans le Président Longoria est totale. Ils ont une grande ambition pour le club et ne feront pas ce type d’erreur. Ils ont recruté un excellent entraîneur pour l’OM et vont nous faire un bon mercato, j’en suis sûr ! Chacun à sa place ! On ne va pas commenter toutes les rumeurs, ni interférer dans le fonctionnement du club », avait écrit le président de la région PACA.