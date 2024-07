Mercato - OM : Longoria se fait interpeller pour le prochain transfert

Arnaud De Kanel

Alors que le dossier Youcef Atal était bien avancé, l'OM est contraint de faire marche arrière. Les élus s'opposent en effet à la venue de l'international algérien et ils l'ont fait savoir. Après Benoit Payan, le maire de Marseille, Renaud Muselier y est allé de son communiqué. Le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Marseille-Provence a même adressé une lettre ouverte à Pablo Longoria.

Youcef Atal fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. A un pas de l'OM pour une venue libre il y a quelques heures, l'international algérien s'éloigne du club phocéen en raison de l'intervention des élus. En janvier, il avait été condamné pour incitation à la haine raciale. Cette décision faisait suite à une publication qu'il avait partagée sur ses réseaux sociaux, relayant les propos d'un prédicateur palestinien qui appelait à " un jour noir pour les Juifs ", en réaction au conflit israélo-palestinien. Benoit Payan est monté au créneau vendredi pour faire pression sur Pablo Longoria, mais ce n'est pas le seul.

«Ils ont une grande ambition pour le club et ne feront pas ce type d’erreur»

Sur X , Renaud Muselier, président de la région PACA a interpellé Pablo Longoria. « Ma confiance dans l’actionnaire et dans le Président Longoria est totale. Ils ont une grande ambition pour le club et ne feront pas ce type d’erreur. Ils ont recruté un excellent entraîneur pour l’OM et vont nous faire un bon mercato, j’en suis sûr ! Chacun à sa place ! On ne va pas commenter toutes les rumeurs, ni interférer dans le fonctionnement du club », a-t-il écrit. De son côté, Le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Marseille-Provence a envoyé un message fort à Pablo Longoria.

Le Crif demande l'annulation du transfert