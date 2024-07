Mercato : Ça brûle à l’OM, il veut bloquer un transfert !

Jean de Teyssière

L'OM a décidé de rapidement construire son effectif pour la saison prochaine. Ismaël Koné et Lilian Brassier sont arrivés et d'autres joueurs sont attendus, comme Mason Greenwood et Youcef Atal. Concernant ce dernier, sa récente condamnation par le tribunal correctionnel de Nice à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende pour « provocation à la haine raciale. » Il avait relayé des propos antisémites. Une probable arrivée qui ne passe pas du tout chez le maire de Marseille, Benoît Payan, qui s'oppose fermement à sa venue.

En janvier dernier, le latéral droit algérien Youcef Atal était condamné pour provocation à la haine raciale. Il avait partagé sur ses réseaux sociaux une publication d'un prédicateur palestinien appelant à « un jour noir pour les Juifs », en raison de la guerre qui oppose Israël à la Palestine.

«Un propos antisémite n'a rien à faire à l'OM. »

Interpellé par un homme, le maire de Marseille, Benoît Payan s'est montré extrêmement clair concernant la possible venue de Youcef Atal à l'OM comme rapporté par La Provence : « Je ne suis pas président de l'OM mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'OM. »

«S'il y en un qui porte le maillot de l'OM et qui n'a pas ses valeurs là alors il n'a rien à y faire»