Mercato : L'OM tient son plan pour le transfert d’un international algérien

Désireux de se renforcer à tous les postes au cours d’un mercato une nouvelle fois très animé, l’Olympique de Marseille a notamment coché le nom de Youcef Atal pour le couloir droit de la défense, alors que Jonathan Clauss pourrait dans le même temps plier bagage. Si l’intérêt semble réciproque, le dossier ne serait pas, encore, une priorité aux yeux des décideurs phocéens.

Les supporters en ont désormais l’habitude, le mercato estival rime avec refonte de l’effectif du côté de l’OM, surtout après une saison aussi poussive. Du changement est attendu à tous les postes, et Pablo Longoria a déjà mis la main sur deux nouveaux joueurs avec Ismaël Koné, arrivé en provenance de Watford pour 12M€ et Lilian Brassier, prêté par Brest avec une option d'achat obligatoire fixée au même prix. Disposant de moyens limités, l’OM priorise les bonnes affaires pour poursuivre son mercato et apporter les meilleurs renforts à Roberto De Zerbi, justifiant l’intérêt pour Youcef Atal.

Malgré la récente affaire, l’OM lorgne Youcef Atal

Ce jeudi, RMC a confirmé les précédentes révélations du média algérien DZFoot concernant l’intérêt phocéen pour l’ancien latéral droit de l’OGC Nice, parti en janvier dernier après avoir été suspendu pour avoir partagé sur Instagram une vidéo d'un prédicateur qui appelait à « un jour noir sur les juifs » en réponse à la guerre menée par Israël à Gaza. Youcef Atal avait alors été condamné à huit mois de prison avec sursis et 45 000 € d’amende pour provocation à la haine à raison de la religion et se retrouve aujourd’hui libre de tout contrat après la fin de son passage à l'Adana Demirspor en Turquie.

D’autres priorités pour le moment