Mercato - PSG : Un gros transfert est annoncé !

Pierrick Levallet

Désireux de renforcer l'effectif de Luis Enrique à tous les postes pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudrait notamment mettre la main sur un milieu de terrain de classe mondiale. Dans cette optique, le nom de Joshua Kimmich est revenu ces dernières semaines. L'international allemand devrait d'ailleurs quitter le Bayern Munich cet été.

Le PSG a établi son plan de vol pour pallier le départ de Kylian Mbappé sur le mercato. Le pensionnaire de la Ligue 1 veut se renforcer à tous les postes. Dans cette optique, les dirigeants parisiens multiplient les pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale voudrait notamment offrir un nouveau milieu de terrain à Luis Enrique.

Le PSG se cherche un nouveau milieu de classe mondiale

Le PSG chercherait un joueur de classe mondiale pour renforcer l’entrejeu du technicien espagnol. Plusieurs noms ont alors été évoqués au cours des derniers mois, dont celui de Joshua Kimmich. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international allemand devrait quitter le Bayern Munich cet été. La tendance semble même se confirmer.

Kimmich va quitter le Bayern Munich pour tenter «une nouvelle expérience»