Mercato - PSG : Une opération XXL pour oublier Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG devrait être assez animé cet été. Le club de la capitale a prévu plusieurs arrivées pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la formation parisienne entendait notamment mettre la main sur un nouvel ailier gauche. Dans cette optique, le PSG songerait à rapatrier Kingsley Coman. Une opération colossale impliquant Xavi Simons pourrait d'ailleurs être montée entre les Rouge-et-Bleu et le Bayern Munich.

Le Bayern Munich insiste pour Xavi Simons

« La situation de Kingsley Coman semble assez intrigante maintenant que Michael Olise est proche de rejoindre le Bayern Munich, qui, nous le savons également, cherche à se séparer de quelques joueurs cet été. Le PSG est un club qui pourrait faire affaire avec le Bayern à cause de Xavi Simons - c'est difficile parce que le PSG ne veut vraiment pas le laisser partir, mais il se pourrait que le Bayern vienne à la table avec des joueurs à offrir » a d’abord expliqué Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

«Coman pourrait être inclus dans la transaction»