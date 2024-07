PSG - Xavi Simons : Un pacte secret est dévoilé !

Pierrick Levallet

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a un joueur en tête. Luis Enrique souhaite miser sur Xavi Simons la saison prochaine. Mais le crack de 21 ans n'est pas certain de vouloir rester dans la capitale. L'international néerlandais devrait d'ailleurs avoir le dernier mot pour son avenir grâce à un pacte secret passé avec les dirigeants parisiens.

Après Kylian Mbappé, le PSG a un autre dossier chaud à gérer. En effet, le club de la capitale doit régler le cas de Xavi Simons. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Enrique et Luis Campos souhaitaient voir le Néerlandais rester chez les Rouge-et-Bleu cet été. Le technicien espagnol apprécie son profil et estime qu’il a les capacités pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, Xavi Simons n’est pas certain de vouloir évoluer au PSG la saison prochaine. Le crack de 21 ans veut du temps de jeu et n’est pas sûr d’obtenir ce qu’il cherche chez les champions de France. Il aura d’ailleurs le dernier mot pour son avenir grâce à un pacte passé directement avec le PSG.

«Simons aura son mot à dire»

« Il y a un pacte entre Xavi Simons et le Paris Saint-Germain, car le club est au courant de son intention de partir, et c'est au joueur de décider où il sera prêté la saison prochaine. Simons aura son mot à dire sur l'endroit où il jouera la saison prochaine » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

«Deux clubs font pression sur lui»