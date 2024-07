Transferts : Le PSG plombé par une opération à 50M€ ?

Pierrick Levallet

Pour pallier au mieux le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut renforcer son effectif à tous les postes y compris en défense. Dans cette optique, le nom de Matthijs de Ligt revient souvent ces derniers jours. Mais le joueur du Bayern Munich semble prendre la direction de Manchester United. Les Red Devils prépareraient d'ailleurs une opération pour convaincre le club bavarois.

Le PSG a déjà établi son plan de vol cet été pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale souhaiterait notamment mettre la main sur un nouveau défenseur central. Et dans cette optique, le nom de Matthijs de Ligt est revenu ces derniers jours. Le Néerlandais devrait quitter le Bayern Munich cet été. Mais son avenir semble plutôt s’écrire du côté de la Premier League puisqu’il se rapprocherait sérieusement de Manchester United. Les Red Devils monteraient d’ailleurs une opération pour doubler le PSG dans ce dossier.

Manchester United prépare son offre pour de Ligt

« United va essayer d'être créatif dans les négociations avec le Bayern, qui veut environ 50M€ pour De Ligt. United pourrait essayer de proposer quelque chose de plus proche de 35-40M€ avec des suppléments pour atteindre les 50M€, voyons voir si cela va réussir. Personnellement, je pense que ce serait une très bonne signature » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

Manchester United, «la meilleure solution pour lui»