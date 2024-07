Mercato : Une star va échapper au PSG !

Pierrick Levallet

À la recherche de nouveaux renforts pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait notamment mettre la main sur un défenseur central. Dans cette optique, le nom de Matthijs de Ligt a été évoqué. Mais la star du Bayern Munich devrait prendre une autre direction sur le mercato et échapper aux Rouge-et-Bleu cet été.

Le PSG commence à bouger pour son mercato. Ayant déjà annoncé l’arrivée de Matvey Safonov, qui évoluait au FK Krasnodar, le club de la capitale ne voudrait pas en rester là. Les dirigeants parisiens veulent renforcer l’effectif de Luis Enrique à tous les postes pour compenser au mieux le départ de Kylian Mbappé. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu entendraient notamment recruter un nouveau défenseur. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait ainsi des vues sur Matthijs de Ligt, qui devrait quitter le Bayern Munich. Mais l’international néerlandais semble prendre une autre direction.

«De Ligt ne négocie qu'avec Man United»

« Matthijs de Ligt veut signer à Manchester United. Pour l'instant, De Ligt ne négocie qu'avec Man United, aucun autre club n'est impliqué pour l'instant, car il se concentre entièrement sur un éventuel transfert à Old Trafford » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

«Il est enthousiaste à l'idée de partir»