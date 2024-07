Départ de Mbappé : Catastrophe au PSG ? Il calme tout le monde

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat, le capitaine de l'équipe de France a signé librement au Real Madrid. Son départ pourrait toutefois provoquer une catastrophe chez les Rouge-et-Bleu d'un point de vue marketing. Mais le directeur de la marque du club de la capitale ne se veut pas vraiment inquiet.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé est désormais terminée. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France a refusé de prolonger. Et début juin, avant l’Euro 2024, le champion du monde 2018 a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le natif de Bondy réalise son rêve d’enfance puisqu’il a toujours voulu porter la tunique blanche des Merengue .

Mbappé s’en va, catastrophe économique pour le PSG

De son côté, le PSG va très certainement accuser le coup sur le plan financier. Kylian Mbappé était l’un des joueurs qui vendaient le plus de maillot. Désormais, les Rouge-et-Bleu n’auront plus aucune superstar pour se mettre en avant d’un point de vue marketing. Avant Kylian Mbappé, le PSG s’était séparé de Lionel Messi et de Neymar, qui rapportaient également un bon paquet d’argent au pensionnaire de la Ligue 1. Malgré tout, les dirigeants parisiens ne se veulent pas vraiment inquiets.

«Nous vendons plus d’un million de maillots par saison»