Mercato - Real Madrid : Mbappé suivi par un grand nom de l’équipe de France ?

Alors que son contrat prenait fin le 30 juin dernier, Adrien Rabiot est désormais libre et pourrait quitter la Juventus, qu’il a rejoint il y a cinq ans en provenance du PSG. L’international français semble se diriger vers un départ de la Vieille Dame et son intention serait de faire comme Kylian Mbappé, s’engager avec le Real Madrid.

Après Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, un quatrième français, et pas des moindres, a rejoint le Real Madrid : Kylian Mbappé. Libre après son départ du PSG, le capitaine de l’équipe de France s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec la Casa Blanca . Les quatre internationaux français pourraient d’ailleurs voir un autre de leur compatriote les rejoindre cet été.

Rabiot vers un départ de la Juventus

Il y a quelques jours, AS indiquait que le Real Madrid était attentif à la situation d’Adrien Rabiot. Ce dernier est libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat à la Juventus, avec qui il n’a toujours pas prolongé. Selon Calciomercato , la tendance serait à un départ du milieu de terrain âgé de 29 ans, ce qui serait la raison de l’arrivée attendue de Khéphren Thuram en provenance de l’OGC Nice. Adrien Rabiot quant à lui aurait une petite idée du club où il souhaite poursuivre sa carrière.

Rabiot veut aller au Real Madrid