Mercato - Real Madrid : Un joueur de Deschamps va suivre Mbappé ?

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Adrien Rabiot n’a toujours pas prolongé avec la Juventus. Comme il l’a indiqué mercredi en conférence de presse, l’ancien joueur du PSG se concentre sur l’Euro 2024, mais à l’instar de Kylian Mbappé, il pourrait s’engager libre avec le Real Madrid, qui serait attentif à sa situation.

En fin de contrat l’année dernière, Adrien Rabiot avait finalement prolongé son contrat avec la Juventus, qu’il a rejoint il y maintenant cinq ans en provenance du PSG. Mais l’international français (43 sélections) ne l’a étendu que d’une année supplémentaire et il se retrouve donc actuellement dans la même situation. Adrien Rabiot sera libre dans quelques jours et son avenir n'est toujours pas décidé, mais il souhaite pour l’instant se concentrer sur l’Euro avec l’équipe de France.

«Ce que j’aimerais, je le garde pour moi»

« Je pensais que mon avenir serait réglé avant l’Euro comme je l’avais dit en mars. Ce n’est pas le cas mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je suis concentré sur la compétition (…). Pourquoi il n’a pas été réglé avant l’Euro ? On était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça ne s’est pas fait tout de suite et après j’ai rejoint l’équipe de France. Ce que j’aimerais, je le garde pour moi mais je ne suis pas inquiet pour mon avenir », a déclaré Adrien Rabiot mercredi en conférence de presse.

Le Real Madrid garde un oeil sur Rabiot