Mercato : L’OM au cœur d’une énorme bataille pour ce transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour se renforcer dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Wilfred Ndidi, libre de s’engager avec le club de son choix alors que son contrat avec Leicester arrive à terme. Mais Pablo Longoria ne serait pas le seul à courtiser l’international nigérian, avec notamment une concurrence venue de la Ligue 1.

Du changement se prépare encore à l’OM. Alors que Roberto De Zerbi est attendu pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria et ses équipes s'activent quant à eux pour le mercato estival. Wilfred Ndidi figure parmi les cibles à en croire Foot Mercato , un dossier qui répond aux critères économiques du club alors que le Nigérian de 27 ans arrive à la fin de son contrat avec Leicester. Une situation qui amène les prétendants à se positionner.

Mercato - OM : Une offre de 4M€ est partie pour cet attaquant algérien ! https://t.co/IK7l606pG0 pic.twitter.com/24llJVvaEL — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Il y a du monde pour Ndidi

L’OM n’est pas seul à vouloir tenter sa chance avec Wilfred Ndidi. D’après FM , l’OL est notamment sur les rangs et aurait dégainé une offre pour convaincre le milieu de terrain. L’AS Monaco, aussi, est positionnée sur le dossier tandis qu’Everton et le FC Séville sont intéressés à l’étranger.

Leicester pourrait le prolonger

Gare à Leicester qui n’a pas dit son dernier mot non plus et qui pourrait ainsi passer à l’action pour prolonger son joueur, arrivé en janvier 2017. L’OM s’embarque dans un dossier complexe pour son entrejeu.