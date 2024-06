Mercato : L'OM face à deux gros problèmes pour ce transfert ?

Alexis Brunet

Lorenz Assignon fait partie des pistes envisagées par Pablo Longoria pour renforcer sa défense. Le latéral pourrait arriver pour remplacer Jonathan Clauss, qui penserait à aller voir ailleurs. Mais les dirigeants marseillais font face à deux gros problèmes sur ce dossier. Tout d’abord, le prix trop élevé demandé par le Stade Rennais et également la concurrence de plusieurs autres clubs.

Après l’officialisation imminente de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM devrait passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Pablo Longoria veut offrir au technicien italien un effectif compétitif, qui permettra au club phocéen de retrouver les sommets de la Ligue 1 et également une qualification pour une coupe d’Europe.

Lorenz Assignon est pisté par l’OM

Avec le possible départ de Jonathan Clauss, l’OM va probablement être dans l’obligation de recruter un nouveau latéral droit. Selon les informations de L’Équipe , l’heureux élu pourrait être Lorenz Assignon. Toutefois, l’opération ne sera pas évidente, car le prix demandé par le Stade Rennais refroidit pour le moment les envies marseillaises. De plus, Pablo Longoria va devoir déjouer la concurrence de Galatasaray, Everton, Fulham et Nice, qui sont également intéressés par le Français de 23 ans.

Brassier a un accord avec l’OM