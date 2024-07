Mbappé - Qatar : Un joueur balance sur son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé posera ses valises du côté de Madrid une fois son Euro terminé, Joselu va quant à lui réaliser le chemin inverse. Une année après sa signature chez les Merengue, l’attaquant de 34 ans s’est engagé en faveur d’Al-Gharafa, ayant conscience que son temps de jeu allait fondre comme neige au soleil la saison prochaine. Présent en conférence de presse à deux jours du prochain match de la Roja face à l’Allemagne, le joueur s’est justifié.

Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid depuis le 1er juillet. Libre après la fin de son contrat avec le PSG, l’attaquant de 25 ans, actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, a pris la décision de rejoindre le dernier champion d’Europe. Florentino Pérez a enfin mis la main sur sa grande priorité après maintes tentatives, une arrivée qui vient sceller le sort de Joselu, qui a plié bagage une année après son retour dans la capitale espagnole.

Concurrence importante au Real, Joselu file au Qatar

Le joueur formé au Real Madrid avait fait son retour à la Casa Blanca l’an dernier, débarquant sous la forme d’un prêt pour venir apporter de la profondeur au secteur offensif. Joselu a plus que rempli sa mission avec 17 buts en 49 apparitions, et notamment un doublé décisif lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-1). Mais face à la concurrence de Kylian Mbappé et d’Endrick, qui va lui aussi poser ses valises dans la capitale espagnole prochainement, l’attaquant espagnol de 34 ans a préféré plier bagage, prenant la direction d’Al-Gharafa au Qatar. Présent en conférence de presse ce mercredi, Joselu a justifié sa décision.

« Le rôle à Madrid n'allait pas être le même »