Mercato : Il quitte le PSG et lâche une révélation

Présent en conférence ce jeudi, à quelques jours du quart de finale de l'Euro face au Portugal, Alphonse Areola s'est prononcé sur son exil en Angleterre. Sous contrat avec West Ham depuis juin 2022, le portier tricolore de 31 ans a justifié sa discretion dans les médias depuis son départ du PSG.

Dans l'ombre de Mike Maignan, Alphonse Areola se tient prêt à dépanner durant cet Euro. Un rôle à l'image du personnage : discret. Pourtant, le gardien parisien est régulièrement appelé par Didier Deschamps et était même du groupe vainqueur du Mondial en 2018.

La vie paisible d'Areola en Angleterre

Sous contrat avec West Ham depuis 2022, Areola s'est présenté en conférence de presse ce mercredi et a évoqué sa vie anglaise. Depuis son départ du PSG, le portier, aujourd'hui âgé de 31 ans, semble épanoui au sein de sa nouvelle équipe, mais aussi au sein de son pays d'adoption.

Areola justifie son silence