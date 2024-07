France - Portugal : Après Zidane et Platini, place à Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir fait tomber la Belgique en huitième de finale de l'Euro, l'équipe de France retrouvera le Portugal en quart de finale. Un classique entre deux nations qui ont l'habitude de s'affronter. Et si les Bleus gardent un mauvais souvenir de l'Euro 2016, avant cela, deux numéros 10 légendaires avaient permis aux Français de s'imposer contre les Portugais. Michel Platini et Zinedine Zidane ont effectivement régalé l'équipe de France. Au tour de Kylian Mbappé ?

L'équipe de France a réalisé un début d'Euro très poussif, notamment sur la plan offensif puisque seul Kylian Mbappé a marqué, sur penalty contre la Pologne. Pour le reste, ce sont deux CSC. Par conséquent, il faudra faire mieux vendredi soir contre le Portugal en quart de finale pour espérer se hisser dans le dernier carré, tout en conservant cette solidité défensive. Mais surtout, un homme sera attendu au tournant, à savoir Kylian Mbappé, d'autant plus que par le passé, les numéros 10 des Bleus ont brillé contre les Portugais.

Platini et Zidane ont fait briller la France contre le Portugal

A commencer par l'inévitable Michel Platini. En demi-finale de l'Euro 1984, la France et le Portugal s'affrontent pour la première fois en compétition officielle. C'est à Marseille au Stade Vélodrome que les deux équipes vont s'offrir une rencontre incertaine qui va se jouer en prolongations. Xavier Domergue et Jordao se sont chacun offert un doublé, mais c'est bien le légendaire numéro 10 des Bleus qui va mettre tout le monde d'accord en offrant la victoire à l'équipe de France à la 119e minute. Auteur d'un Euro stratosphérique, Michel Platini portera d'ailleurs les hommes de Michel Hidalgo jusqu'à la victoire finale. Le premier grand trophée de l'histoire du football français.



D'une légende à une autre, d'un numéro 10 à un autre, c'est ensuite Zinedine Zidane qui va écœurer les Portugais. A deux reprises. La première sera à l'Euro 2000, une compétition d'un niveau stratosphérique qui verra la France battre le Portugal une nouvelle fois en demi-finale au terme d'une prolongations haletante à l'issue de laquelle Zinedine Zidane transformera un penalty à 117e minute pour envoyer les Bleus en finale grâce au but en or. Avant un autre en finale contre l'Italien, cette fois-ci inscrit par David Trézeguet.



Rebelotte en 2006, cette fois-ci à la Coupe du monde, mais toujours en demi-finale. Eblouissant en quart de finale contre le Brésil, Zinedine Zidane ne brille pas autant contre le Portugal, mais va tout de même être décisif. En effet, c'est bien le numéro 10 des Bleus qui va transformer le penalty obtenu par Thierry Henry à la 33e minute et qui sera suffisant pour offrir la qualification à l'équipe de France.

Place à Mbappé vendredi ?