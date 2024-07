Equipe de France : Malaise avec Zaïre-Emery, il réagit

Alexis Brunet

Dans quelques semaines auront lieu les Jeux Olympiques de Paris et notamment le tournoi de football. La France alignera une belle équipe, mais qui aurait pu être encore plus belle si certains clubs avaient laissé leurs joueurs participer à la compétition. C’est le cas du PSG, qui a bloqué Warren Zaïre-Emery entre autres. Philippe Diallo est revenu sur cette décision, alors que le milieu de terrain n’a pas joué depuis le début de l’Euro avec les Bleus.

Contrairement à l’Euro, les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition régie par l’UEFA et les clubs peuvent donc refuser que certains de leurs joueurs y participent. Mais certains ont toutefois accepté de les libérer et le président de la FFF, Philippe Diallo, a tenu à les remercier lors d’un entretien accordé à RMC Sport . « Dès le début, on savait que la mission serait délicate. On a essayé de sensibiliser tout le monde et je voudrais d’abord remercier tous ceux qui ont dit oui. Beaucoup de clubs français ont répondu à l’appel de Thierry Henry. J’y associe aussi des clubs étrangers, anglais ou allemands, qui ont libéré leurs joueurs alors que personne n’y était obligé. »

Lille et le PSG n’ont pas joué le jeu

Pour ce qui est des clubs français, notamment le PSG et Lille n’ont pas accepté de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris. Philippe Diallo a tenté d’expliquer cela. « Ensuite, certains ont été dans une situation qui les contraint, comme Lille. Ils ont un match de barrage de Ligue des champions qui est très important et on peut entendre leurs observations. Le PSG est dans un autre cas de figure, avec des joueurs qui sont à l'Euro. Je prends en compte chaque situation. Je ne jette la pierre à personne. Je sais que cet enjeu olympique est majeur pour notre pays mais je sais aussi que la liste de Thierry Henry est un groupe de talent. Donc ne minimisons pas la qualité de ce groupe. »

Zaïre-Emery n'a toujours pas joué avec les Bleus à l’Euro