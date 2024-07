Une star du PSG détruite par l’Euro 2024 ?

Axel Cornic

Les grands noms du Paris Saint-Germain sont à l’Euro avec leurs sélections respectives, pour se disputer un titre prestigieux. Mais certaines ont déjà quitté la compétition comme Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien capitaine d'une sélection italienne éliminée en huitième de finale face à la Suisse (2-0).

Après une nouvelle saison en demi-teinte, Gianluigi Donnarumma semblait métamorphosé loin du PSG. Ses prestations avec la Squadra Azzurra ont en effet été plus qu’aboutie et il a d’ailleurs été l’une des seules satisfactions en cet Euro 2024 pour Luciano Spalletti. Mais il n’a pas pu porter l’équipe à lui tout seul et les Italiens se sont finalement inclinés dès les huitièmes de finale, face à la Suisse.

« Donnarumma reste le numéro un mondial dans son rôle »

En tant que capitaine, Donnarumma a dû faire face aux nombreuses critiques de la presse italienne, qui n’a pas été tendre envers sa sélection. Et dans son entourage, on assure que ça n’a pas été facile. « Je l'ai félicité même lorsque les critiques étaient vives, pour moi il reste le numéro un mondial dans son rôle. En Italie, il faut le chouchouter, car il y a peu de joueurs comme lui » a expliqué Enzo Raiola, qui gère la carrière du gardien du PSG.

« Cette défaite lui a fait beaucoup de mal »