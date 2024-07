PSG : Un joueur envoie du lourd grâce à Luis Enrique

Alexis Brunet

L’année dernière, Vitinha a réalisé une grande saison avec le PSG. Le Portugais est devenu un cadre de l’effectif parisien et cela est également le cas avec le Portugal. Le milieu de terrain a gagné sa place de titulaire avec sa sélection et cela est en partie grâce à Luis Enrique.

Vitinha vient d’achever sa deuxième saison au PSG. Si la première n’a pas été une franche réussite, ce n’est pas le cas de la seconde. En effet, le milieu de terrain est devenu incontournable au sein de l’équipe de Luis Enrique et ses statistiques le prouvent. L’ancien joueur de Porto a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Vitinha est également titulaire avec le Portugal

La très bonne saison de Vitinha au PSG lui a également fait passer un cap avec le Portugal. Dorénavant, le milieu de terrain est devenu un cadre de l’équipe de Roberto Martínez, comme en témoigne le journaliste de Stats Perform Gary De Jesus, interrogé par Le Parisien . « C’est la révélation. C’est la confirmation qu’il a passé un cap et qu’il fait partie des grands noms de la sélection. Il n’y a plus aucun doute sur le fait d’être titulaire. »

Luis Enrique a aidé Vitinha