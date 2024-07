Mercato - PSG : Le prochain transfert enfin débloqué grâce à l’Euro ?

Arnaud De Kanel

Bien décidé à remplacer Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité pour renforcer son attaque. Le club de la capitale espère boucler le transfert rapidement et il a reçu un coup de main de l'Espagne. En effet, la Roja a éliminé la Géorgie de l'Euro 2024 et l'attaquant du Napoli va donc statuer sur son avenir comme il l'a promis.

Le PSG n'a pas trainé sur ce mercato en annonçant un premier transfert avec Matvey Safonov. Désormais, le club de la capitale dépense toute son énergie dans la quête d'un attaquant. Le profil est clairement identifié : il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia. Et avec l'élimination de la Géorgie, le dossier devrait se débloquer.



Kvaratskhelia avait promis de clarifier son avenir après l'Euro

Khvicha Kvaratskhelia se retrouve bloqué par le Napoli. Le nouvel entraineur des Partenopei , Antonio Conte, met son veto pour le transfert du Géorgien. « Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des joueurs clés pour moi. J’ai été clair là-dessus. J’ai déposé un véto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia », a confié Conte. Ce à quoi Kvaratskhelia avait répondu : « Je respecte Conte, c'est l'un des meilleurs managers. Je respecte aussi Naples, j'aime Naples. Je déciderai de mon avenir après l'Euro. Maintenant, je me concentre sur le match contre l'Espagne. » Maintenant que la Géorgie est éliminée, l'attaquant rendre sa décision publique puisqu'en privé, son choix est déjà fait.

Le Géorgien ne veut que le PSG

D'après nos informations, Khvicha Kvaratskhelia a pris la décision de rejoindre le PSG et il l'a annoncé à ses dirigeants. Les négociations entre les deux clubs vont même débuter prochainement. Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos ont tous validé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia et ils ont bon espoir de finaliser sa venue. Mais au cas où le Napoli se montrerait trop gourmand, le PSG a deux autres idées en tête selon nos informations.