L’ASSE appelle un crack, il signe sans hésiter !

Arnaud De Kanel

Repéré du côté du RC Joinville, Meïvyn Agesilas a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE en février. Le jeune attaquant qui a débuté sur les terrains sous les couleurs de l’ES Vitry a reconnu qu'il n'avait pas hésité quand les dirigeants stéphanois l'ont contacté. Il est revenu sur ce moment décisif de sa carrière.

Au terme d'une saison folle, l'ASSE est parvenue à remonter en Ligue 1. Les Verts pourraient faire appel à la jeune garde comme ils ont pu faire lors des saisons précédentes avec notamment Mahdi Camara. Cela pourrait profiter à Meïvyn Agesilas qui a signé pro en février dernier. « L'ASSE est un club formateur par essence. On a envie de voir nos jeunes joueurs progresser et s'épanouir à l'AS Saint-Étienne. Meïvyn partage cette envie. C'est une étape pour lui. Après cette signature, d'autres l'attendent avant d'atteindre la vraie récompense, celle d'une apparition avec le groupe professionnel », avait déclaré Loïc Perrin à l'époque à propos de la signature de l'ancien joueur du RC Joinville. Meïvyn Agesilas est revenu sur les coulisses de cette signature et avoue n'avoir jamais hésité au moment de prendre sa décision.

«Il faut être prêt à toutes les épreuves et répondre présent»

« Pour moi le football c'est une passion, aujourd'hui encore cela reste une passion. Avec la signature de mon premier contrat professionnel, ça devient un métier, du moins ça va le devenir plus tard. Il faut être prêt à toutes les épreuves et répondre présent. Saint-Étienne, c'est le tout premier club avec lequel j'ai effectué une détection. Avant ça, il arrivait qu'avec Joinville on fasse des matchs face à des clubs professionnels mais ils ne m'ont jamais appelé », a déclaré Meïvyn Agesilas pour Diplomasport avant de poursuivre.

«Je n'ai pas hésité»