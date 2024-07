Mercato - OM : Un gros transfert relancé par Rabiot ?

Amadou Diawara

Alors qu'il vient de poser ses valises à l'OM, Roberto De Zerbi aimerait voir Manuel Locatelli le rejoindre à Marseille. De son côté, la Juventus serait prête à vendre son milieu de terrain si Adrien Rabiot venait à prolonger son bail. L'ancien joueur du PSG étant libre de tout contrat depuis ce lundi.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Jean-Louis Gasset a décidé de prendre sa retraite. Pour remplacer le coach de 70 ans, le club phocéen a officialisé la signature de Roberto De Zerbi.

De Zerbi veut attirer Locatelli vers l'OM

Tout juste arrivé à l'OM, Roberto De Zerbi voudrait à tout prix renforcer son milieu de terrain. En ce sens, le technicien de 45 ans aurait coché le nom de Manuel Locatelli. Roberto De Zerbi ayant entrainé le joueur de la Juventus à Sassuolo. Mais quelle est la position des Bianconeri ?

Locatelli libéré par la Juve si Rabiot prolonge ?