Mercato - OM : De Zerbi a validé le premier transfert !

Arnaud De Kanel

Quelques jours après l'annonce d'un accord de principe avec Roberto De Zerbi, l'OM a officialisé la signature de l'entraineur italien. Ce dernier travaille en étroite collaboration avec les dirigeants depuis plusieurs semaines, notamment sur les questions mercato. Il a d'ailleurs validé l'arrivée d'Ismaël Koné en provenance de Watford.

L'OM tient son nouvel entraineur en la personne de Roberto De Zerbi. La signature de l'entraineur italien a été officialisée samedi soir, au lendemain du communiqué du club phocéen sur l'accord de principe avec Watford pour le transfert d'Ismaël Koné. Sa venue semble faire l'unanimité.

L’OM a recruté le nouveau «Abou Diaby» ? https://t.co/cfXLeoOJrp pic.twitter.com/1uWr3XJnZ2 — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

De Zerbi valide Koné

Le milieu de terrain canadien s'engagera une fois qu'il aura passé sa visite médicale prévue cette semaine. Ce lundi, La Provence indique que Roberto De Zerbi a validé la venue d'Ismaël Koné. « Ce transfert est tout à fait logique, De Zerbi veut jouer entre les lignes et avoir des jeux en mouvement pour créer des espaces. Koné est calme en possession, à l'aise sous la pression avec des déplacements intelligents. C’est également un dribbleur créatif, exactement le type de joueur que De Zerbi aime améliorer et faire progresser, et avec lequel il aime travailler », explique notamment Antonio Mango. Son ancien entraineur à Montréal, Wilfried Nancy, espère maintenant qu'il s'adaptera au contexte marseillais.

«Il est très fort mentalement»