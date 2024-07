Mercato : L’ASSE signe un taulier, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE serait parvenue à attirer l'un des vétérans du championnat de France. Laissé libre par le Stade de Reims, Yunis Abdelhamid serait parvenu à trouver un accord avec le club stéphanois. Ancien Vert et coéquipier du défenseur central, Loris Néry a donné son avis sur cette opération, qui lance le mercato de l'ASSE.

L'ASSE a fait appel à un vétéran. Âgé de 37 ans, Yunis Abdelhamid, laissé libre par le Stade de Reims, a donné son accord pour rejoindre Saint-Etienne. Selon les informations de L'Equipe , l'international marocain devrait s'engager pour une saison avec le club stéphanois. Ancien joueur de l'ASSE, Loris Néry a eu l'occasion de côtoyer Abdelhamid lors de son passage à Valenciennes. Dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés , il est revenu sur le caractère trempé du défenseur.

Mercato - ASSE : Une signature à 0€ est bouclée ! https://t.co/gL3jHbXqcJ pic.twitter.com/YSIQ51gnH4 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Abdelhamid va dynamiter le vestiaire

« Je trouve vraiment que c’est un recrutement intelligent. C’est très bien d’encadrer des jeunes joueurs prometteurs par des mecs très fiables et très expérimentés comme Yunis. Il connaît très bien la Ligue pour y avoir évolué 7 ans. J’ai le souvenir qu’on avait parfois des débats animés dans le vestiaire valenciennois, Yunis savait se montrer très têtu, faire sa tête de cochon (rires ) » a-t-il confié.

« Il sera très important dans le vestiaire des Verts »