Mercato - ASSE : Une signature à 0€ est bouclée !

La rédaction

Deux ans après sa relégation, l’ASSE est de retour en Ligue 1. Pour parvenir à se maintenir dans l’élite du football français et éviter de revivre un scénario identique, les dirigeants stéphanois comptent bien offrir à Olivier Dall'Oglio l’équipe la plus compétitive possible. C’est dans cette optique que la première recrue de l’été, Yunis Abdelhamid, devrait voir son arrivée être officialisée sous peu.

Il n’aura fallu que deux saisons à l’ASSE pour retrouver le goût de la Ligue 1. Troisièmes de Ligue 2, les Verts ont hérité du FC Metz en barrages, et sont parvenus à obtenir leur ticket pour la division supérieure. L’objectif sera probablement celui du maintien, et Dall’Oglio aura besoin de sang neuf pour y arriver. Ses dirigeants semblent en être conscients, puisque Yunis Abdelhamid devrait s’engager avec les Verts .

Visite médicale lundi pour Yunis Abdelhamid

D’après les informations de l’ÉQUIPE , Yunis Abdelhamid a trouvé un accord avec l’ASSE. Le média explique que le Marocain doit s’engager ce lundi, pour une durée d’un an, avec les pensionnaires de Geoffroy-Guichard, mais également passer sa visite médical.

Un renfort d’expérience pour l’ASSE

L’arrivée de Yunis Abdelhamid est une bonne nouvelle pour l’ASSE. Du haut de ses 36 ans, le défenseur central sort d’une saison pleine avec le Stade de Reims, durant laquelle il a disputé 31 matchs de Ligue 1. En fin de contrat avec les Rémois, le gaucher a décidé de ne pas prolonger et débarque donc à Saint-Étienne libre de tout contrat.