Mercato : Offert au PSG, il rêve d’un autre club !

Très actif sur le mercato estival depuis 3 semaines, le PSG a plusieurs pistes. Il y en a même une qui s'est proposée toute seule aux Parisiens : celle d'Anthony Gordon, ailier à Newcastle et actuellement présent à l'Euro avec l'Angleterre. Les Magpies cherchent à vendre le joueur anglais de 23 ans pour récupérer une belle somme, ce qui ferait du bien à leur porte-monnaie. Mais ce dernier a un autre club en tête, un qui compte vraiment dans son cœur puisqu'il y a fait ses débuts chez les jeunes.

D'après les informations de Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, Anthony Gordon aurait été proposé au PSG pour un transfert. Mais le club de la capitale a d'autres priorités et le joueur anglais de 23 ans rêve aussi d'un autre club bien plus important dans son cœur : Liverpool.

Gordon veut jouer à Liverpool

Avec un court passage à Liverpool dans son enfance, Anthony Gordon a gardé un attachement particulier avec ce grand club de Premier League. Finalement c'est à Everton qu'il émerge et débute sa carrière professionnelle. Il rejoint ensuite Newcastle dont il est sous contrat jusqu'en 2026. Il a marqué les esprits cette saison et pourrait bien changer de dimension, lui qui a fait ses débuts en sélection en 2024. « Steve Gerrard était mon héros en grandissant. Venant de Liverpool, il était comme un Dieu à Liverpool et c'était un joueur extraordinaire » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par talkSPORT .

Un échange impossible ?