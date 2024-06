Euro 2024 : Un joueur du PSG brille grâce à Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Luis Enrique a réussi à redonner confiance à certains joueurs du PSG. C’est le cas notamment de Fabian Ruiz. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison à Paris, le milieu de terrain réussit un très bon début d’Euro 2024. Et selon les dernières déclarations de son agent, l’entraîneur parisien n’est clairement pas étranger à cette bonne dynamique du joueur de 28 ans.

Le PSG garde un œil avisé sur l’Euro 2024. Et pour cause, douze joueurs évoluant au sein du club parisien étaient engagés sur le tournoi se déroulant actuellement en Allemagne. Parmi ces derniers, un certain Fabian Ruiz a brillé. En effet, le milieu de terrain a réalisé un très bon premier tour avec l’Espagne, et confirme sa belle dynamique entrevue lors de la deuxième partie de saison avec Paris.

« Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale »

« J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres » , déclarait récemment le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente à propos du numéro 8 du PSG.

« Les choix de Luis Enrique avec Fabian cette année ont été très importants »