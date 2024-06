Euro 2024 : Espagne - Albanie : La Roja vers les sommets ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Largement en tête de ce Groupe B de l’Euro, l’Espagne va tenter de réaliser un premier tour parfait face à l’Albanie ce lundi soir à Düsseldorf (21h). Ce n’est pas un secret, la « Roja » est largement favorite face à des Albanais néanmoins très intéressants sur ce début de tournoi. Une rencontre déséquilibrée donc, mais qui pourrait laisser place à une belle bataille. Présentation.

Et de trois pour l’Espagne ? La formation de Luis de la Fuente a clairement impressionné depuis le début de cet Euro 2024, et compte bien enchaîner avec un nouveau succès face à l’Albanie ce lundi soir. Certes, le sélectionneur espagnol devrait profiter de la qualification déjà acquise des siens pour reposer ses cadres, mais cela pourrait également permettre à certains joueurs de se mettre en valeur.



En face, l’Albanie peut compter sur sa belle dynamique après son premier point obtenu face à la Croatie mercredi dernier (2-2). Sûrs de leur force, les hommes de Sylvinho n’ont absolument rien à perdre face à l’un des grands favoris de la compétition, et pourraient jouer un vilain tour aux Espagnols si ces derniers venaient à les sous-estimer...

Les compositions probables

Déjà qualifiée, l’Espagne pourrait connaître de nombreux changements dans son onze de départ, avec du repos pour la plupart des grands titulaires de Luis de la Fuente.



Composition probable de l’Espagne : Unai Simon - Navas, Le Normand, Nacho Fernandez (c), Alex Grimaldo - Mikel Merino, Baena, Fabian Ruiz - Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo





Composition probable de l’Albanie : Strakosha - Hysaj, Djimsiti (c), Ajeti, Mitaj - Hoxha, Ramadani, Asllani, Seferi - Bajrami – Broja

Le joueur à suivre : Dani Olmo

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe pour laisser place aux flèches sur les ailes que son Nico Williams et Lamine Yamal, Dani Olmo devrait avoir sa chance en tant que titulaire ce lundi soir face à l’Albanie. Le joueur du RB Leipzig doit se montrer à son avantage, lui qui avait été l’un des éléments centraux de l’Espagne sur ces dernières années. Véritable numéro 10, le natif de Terrassa paye sans doute le dispositif en 4-3-3 de la « Roja », mais pourrait potentiellement bouleverser la hiérarchie en cas de grande performance face aux Albanais ce soir...

Où et quand voir le match ?