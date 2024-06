Euro 2024 : Mbappé masqué, une punchline est lâchée !

Thomas Bourseau

Son nez est fracturé depuis lundi dernier et son contact avec l’épaule de Kevin Danso. Kylian Mbappé n’a donc pas pris part à la rencontre face aux Pays-Bas vendredi, mais la donne ne devrait pas être la même mardi prochain contre la Pologne. Le gardien de la bande de Robert Lewandowski a cependant plaisanté sur le port du masque de protection de Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a subi une fracture du nez à la suite d’un contact avec l’épaule de Kevin Danso lors d’un duel aérien lundi soir pendant France - Autriche (1-0). Cette blessure qui ne nécessitait pas d’une intervention chirurgicale dans l’immédiat l’a privé du choc du groupe D contre les Pays-Bas vendredi soir (0-0). Mbappé devrait être de la partie mardi prochain pour le dernier match de la phase de poules de l’équipe de France opposant les Bleus à la Pologne de Wojciech Szczesny.

«C’est évident qu’il aura besoin de plusieurs rencontres pour s’y habituer»

L’occasion pour le gardien polonais de 34 ans d’évoquer les éventuels problèmes d’adaptation de Kylian Mbappé à son masque de protection pour la prochaine rencontre et celles qui pourraient s’en suivre en cas de qualification de l’équipe de France pour le reste de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). « Kylian n’a encore jamais porté de masque pendant un match ? C’est évident qu’il aura besoin de plusieurs rencontres pour s’y habituer et trouver ses repères, mais aussi respirer différemment ».

«C’est vrai que j’avais alors plaisanté en affirmant que les masques, c’était bon pour Zorro»