Euro 2024 : Une star du PSG en difficulté, Deschamps lui envoie un message

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré les nombreuses occasions depuis le début de la compétition, l'équipe de France a la particularité de ne pas avoir marqué de but. En effet, après le contre-son-camp autrichien lors du premier match et le 0-0 face aux Pays-Bas, le secteur offensif manque d'efficacité. Titulaire lors des deux matches, Ousmane Dembélé a été un peu pris pour cible et Didier Deschamps est venu le défendre.

Grand joueur indiscutable en équipe de France, Ousmane Dembélé n'est pas parvenu à vraiment convaincre tout le monde depuis le début de l'Euro. Souvent imprécis et victime d'un manque d'efficacité évident, l'ancien attaquant du FC Barcelone espère trouver des solutions pour la suite de la compétition. Didier Deschamps semble toujours lui faire confiance.

Deschamps défend Dembélé

Encore un peu décevant vendredi soir face aux Pays-Bas, Ousmane Dembélé des critiques surgir sur ses performances depuis le début de la compétition. La France n'arrive pas à trouver le chemin des filets et cela pourrait devenir inquiétant. Pas pour Didier Deschamps qui a tenu à rappeler que les feux sont toujours au vert. « Evidemment que quand il n'y a pas l'efficacité qu'on souhaite, on reproche surtout ça aux joueurs offensifs. L'équipe de France a la capacité de se procurer beaucoup d'occasions, on est certainement dans les meilleures équipes dans ce domaine sur les deux premiers matchs. Après, il manque de précision, il y a aussi des arrêts de gardien. Après ce qui se passe dans les clubs et par rapport à la sélection, c'est valable à chaque fois, ce n'est pas forcément la même utilisation » précise le sélectionneur ce dimanche pour Téléfoot .

Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps ! https://t.co/8qofrwU3Ju pic.twitter.com/a8AP6xAPBL — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Dembélé encore brouillon