Euro 2024 - PSG : Deschamps prépare un gros coup avec Kolo Muani

Pour son aile droite, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Ousmane Dembélé qui a plus de responsabilités offensives que lors de la Coupe du monde 2022. Et pourtant, cela ne paie pas l'ancien Rennais qui fait très peu de différence depuis le début de l'Euro. Et cela pourrait profiter à Randal Kolo Muani.

Depuis le début de l'Euro, l'équipe de France se distingue par une solidité défensive impressionnante incarnée par la charnière Saliba-Upamecano, ou bien la montée en puissance de Jules Koundé, qui n'avait jamais été aussi solide en Bleus. Le retour de N'Golo Kanté contribue également grandement à l'impression très positive laissée par les Français sur le plan défensif.

Dembélé en difficulté à l'Euro

Difficile d'en dire autant offensivement. Ousmane Dembélé a notamment été très décevant que ce soit contre l'Autriche (1-0) ou les Pays-Bas (0-0). L'ailier du PSG n'a jamais fait de différence majeure et ne s'est donc pas montré décisif. A tel point que selon L'EQUIPE , Didier Deschamps envisage de le sortir de son onze de départ.

Kolo Muani va le remplacer ?