Blessure de Mbappé : Le staff de Deschamps balance ses vérités !

Thomas Bourseau

Souffrant d’une fracture du nez depuis lundi dernier, Kylian Mbappé s’est battu pour être de la partie vendredi soir à Leipzig pour le deuxième match de poules de l’équipe de France de cet Euro en Allemagne. Mais c’était peine perdue pour le capitaine des Bleus au vu de son état physique qui n’était pas à 100%.

Il y a près d’une semaine, Kylian Mbappé, sur les coups de la 87ème minute de jeu de l’entrée en lice de l’équipe de France de cet Euro 2024 face à l’Autriche à Dusseldorf (1-0), Mbappé s’envolait dans les airs dans un duel de la tête avec Kevin Danso et se heurtait le nez au niveau de l’épaule du défenseur autrichien. Résultat ? Un nez fracturé et des interrogations quotidiennes sur son retour, sa capacité à jouer et le port d’un masque de protection.

La course contre la montre de Mbappé pour les Pays-Bas vaine

Les entraînements se sont poursuivis et les nouvelles fusaient sur la participation de Kylian Mbappé au choc contre les Pays-Bas vendredi soir à Leipzig (0-0). Le capitaine de l’équipe de France était sur la feuille de match, mais pas sur le terrain. Il n’est d’ailleurs jamais entré en jeu bien que la tendance semblait être à une participation même infime de sa part face aux Néerlandais. Finalement, Didier Deschamps n’a pas pris de risques avec son attaquant star. Et Franck Le Gall explique pourquoi.

«Il préférera toujours titulariser un élément à 100% de sa forme, quelle que soit la hiérarchie, plutôt qu’un cadre à 60%»