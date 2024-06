Équipe de France : Une surprise de Deschamps dans l’histoire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sorti des radars ces deux dernières années, N'Golo Kanté a refait surface en Equipe de France début juin sans vraiment que l'on sache s'il était toujours au niveau. Parti en Arabie saoudite, le milieu de 33 ans brille depuis le début de l'Euro puisqu'il a été élu homme du match à deux reprises face à l'Autriche et face aux Pays-Bas. Une belle surprise, d'autant qu'avec Kanté, les Bleus ne perdent pas.

Et si la pièce maîtresse de l'Equipe de France pour cet Euro 2024 s'appelait N'Golo Kanté ? L'ancien joueur de Chelsea prouve qu'il est indispensable dans l'effectif de Didier Deschamps, tant bien par ses qualités défensives que son soutien vers l'attaque. D'ailleurs Kanté n'a perdu aucun des 17 matches qu'il a disputés en sélection dans un grand tournoi, un record d'après Opta.

Kanté invaincu avec la France

En démontrant encore une fois toutes ses qualités sur le terrain vendredi soir face aux Pays-Bas, N'Golo Kanté a battu un record pour un joueur européen : il n'a perdu aucun de ses 17 matches disputés en grand tournoi (Coupe du monde et Euro compris). En effet, il compte 12 victoires et 5 nuls avec l'Equipe de France mais il faut nuancer un peu car il n'était pas présent lors de la finale de l'Euro 2016 par exemple et le match contre la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro est compté comme match nul comme il s'est terminé lors de la séance de tirs au but.

Une pièce maîtresse

Si N'Golo Kanté a été élu deux fois homme du match pour les deux premières rencontres de la France dans cet Euro 2024, il faut tout de même souligner qu'il n'avait plus joué en sélection depuis juin 2022 avant son retour face au Luxembourg en amical début juin. Le voir aussi performant est donc une agréable surprise pour tout le monde.