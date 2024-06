«Football de m*rde» : Mbappé absent, Deschamps se fait clasher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une fracture du nez lors du premier match de l’Euro 2024 contre l’Autriche (1-0), Kylian Mbappé n’a pas pris part à la rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi. Pour le remplacer, Didier Deschamps a décidé de changer de système et d’aligner Adrien Rabiot en tant qu’ailier gauche dans un 4-4-2, de quoi irriter Pierre van Hooijdonk.

C’est sans Kylian Mbappé que Didier Deschamps a dû composer pour le deuxième match des Bleus dans cet Euro 2024 contre les Pays-Bas (1-0). Et à défaut de miser sur Bradley Barcola ou un autre attaquant pour remplacer le capitaine tricolore, c’est Adrien Rabiot qui a pris place sur le flanc gauche, tandis que Marcus Thuram a été aligné devant, soutenu par Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Un choix fustigé par Pierre van Hooijdonk.



Mbappé : Ça peut virer à la catastrophe ! https://t.co/cGTfdDsvo1 pic.twitter.com/LBNs0KVli8 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Il a mis Rabiot alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman… »

L’ancien international néerlandais, devenu consultant à la télévision, n’a pas manqué de pointer du doigt la technique du sélectionneur tricolore. « Deschamps... Il n'y avait pas Mbappé et il a mis Rabiot (à gauche) alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman... Avec tout ce matériel à disposition, c'est du football de m*rde », a-t-il balancé, dans des propos rapportés par RMC .

« Les Pays-Bas, c'est un peu la même chose »