Un club de Ligue 1 recale Griezmann, l’incroyable loupé !

Pièce maîtresse de l’équipe de France, Antoine Griezmann n’a jamais eu l’occasion de jouer dans son pays en club hormis durant ses jeunes années à l’UF Mâcon. Jugé trop petit, le futur champion du monde 2018 s’est fait recaler par plusieurs clubs prestigieux de l’Hexagone, à l’instar de l’AJ Auxerre. Un raté que l’on n’oublie pas en Bourgogne.

Actuellement en Allemagne avec l’équipe de France, Antoine Griezmann peut décrocher au cours de cet Euro l’unique trophée qui lui manque en sélection. Au fil des années, la star de l’Atlético de Madrid devenue indispensable à Didier Deschamps a su s’imposer comme une pièce maîtresse des Bleus , en témoigne l’incroyable série de 84 matchs consécutifs avec l’équipe de France débutant en juin 2017 et qui s’est achevée en mars dernier pour cause de forfait pour les deux rencontres amicales face à l’Allemagne (23 mars) et au Chili (26 mars). Une trajectoire que peu de monde avait imaginée durant les jeunes années d’Antoine Griezmann, qui est notamment passé à côté de l’AJ Auxerre.

« C'est un sujet sensible pour le peu de personnes présentes à l'époque et qui sont encore au club »

Comme le dévoile L’Équipe , Antoine Griezmann aurait pu faire ses premières classes dans un club phare de la Ligue 1, l’AJ Auxerre, qui a eu l’occasion d’accueillir dans ses rangs le futur champion du monde en 2003, alors que celui-ci était âgé de 12 ans. Licencié au club de Mâcon, sa ville natale, Griezmann participe au tournoi international de Dirinon, dans le Finistère, avec le maillot de l’AJA au cours d’un essai qui s’avérera infructueux à cause de la taille du joueur jugé trop petit. Du côté d’Auxerre, personne ne l’a oublié. « C'est un sujet sensible pour le peu de personnes présentes à l'époque et qui sont encore au club , confie à L’Equipe un dirigeant de l’AJA. Parfois, lorsqu'il vient au club, Guy Roux en parle, tout en faisant attention à qui il y a autour de lui et lance : "Les gars, vous n'avez pas vu ce mec-là ? Mais il fallait me le dire !" »

« Quelqu'un au club a dit à l'époque : "On a assez de pin's dans l'effectif !" »